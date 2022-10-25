Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den adeta ilan-ı aşk! Sevgilisini paylaştı hemencecik sildi! Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor yakışıklısı
Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor'dan tanıdığımı Yiğit Poyraz olduğu iddia edilmişti. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Erbil, Yiğit Poyraz sorusuna da kaçamak bir yanıt vermişti. Bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı konuşulan Yasmin Erbil, gece saatlerinde yaptığı paylaşımla kendini ele verdi.
25.10.2022 09:57 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:58
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürülmüştü bir süre önce.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere takılmıştı. Giyim mağazalarını gezen oyuncu, basın mensuplarını görünce yüzünü gizlemişti.
YASMİN ERBİL'DEN KAÇAMAK TAVIRLAR
Ardından gülerek hızlı adımlar ile yürümeye devam eden Erbil'e, eski 'Survivor' yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka başladığı haberleri sorulunca; ünlü isim yürüyen merdivenlerden çıkarak aşk sorularından kaçmıştı.