Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'i görenlerin ağzı açık kaldı! Annesinin boyunu geçti babasının kopyası oldu: "Adam büyük abi"
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'i görenlerin ağzı açık kaldı. Şimdilerde Necati Kocabay ile mutlu bir birlikteliği olan Nurgül Yeşilçay, 2004 yılında Cem Özer'le nikah masasına oturmuş ve 6 yıl sonra boşanmıştı. 2012 yılında boşanan çiftin, Osman Nejat adında bir erkek evladı dünyaya gelmişti. Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'i, sosyal medyadan paylaştı. Yeşilçay'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti, görenler şaştı kaldı.
25.10.2022 09:39 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:39
"ADAM BÜYÜK ABİ"
Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'i görenlerin ağzı açık kaldı! Annesinin boyunu geçti, babasının kopyası oldu...
Şimdilerde Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer'i paylaştı.
Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer 2004 yılında nikah masasına oturmuşlardı. İkilinin evlilikleri 6 yıl sürdü ve 2012 yılında boşanmışlardı.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer'i görenlerin ağzı açık kaldı!