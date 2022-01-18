Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! 'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! 'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti... Önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Yasmin'den jet yanıt gelmiş, Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" diyerek tepki göstermişti. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı yalnızca bununla kalmadı, o iddiayı ortaya atanlarla ilgili hukuki süreci başlattı.
18.01.2022 12:03
- Son Güncelleme: 18.01.2022 12:22
'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti... Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi!
"90'LARDA KALMADI MI?"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü, şoke eden ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt geldi.
Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.