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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! 'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! 'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! 'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti... Önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Yasmin'den jet yanıt gelmiş, Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin" diyerek tepki göstermişti. Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı yalnızca bununla kalmadı, o iddiayı ortaya atanlarla ilgili hukuki süreci başlattı.

18.01.2022 12:03 - Son Güncelleme: 18.01.2022 12:22
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! ’Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı’ iddiası şoke etmişti

'Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı' iddiası şoke etmişti... Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! ’Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı’ iddiası şoke etmişti

"90'LARDA KALMADI MI?"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü, şoke eden ifşa sonrası Yasmin'den jet yanıt geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! ’Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı’ iddiası şoke etmişti

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! ’Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı’ iddiası şoke etmişti

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre; Yasmin Erbil, ünlü bir influencer ile evli olan bir tekstilciyle sevgili.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk ifşasını affetmedi! ’Yusuf Yosi Özlevi eşini Yasmin Erbil ile aldattı’ iddiası şoke etmişti

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etti.

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