Coşkun Sabah Bülent Ersoy itirafıyla olay oldu! Hülya Avşar'ın 'ihanet'inin ardından Diva hakkında bomba sözler...

Bülent Ersoy bu şarkıya albüm yaptıktan ve şarkı tüm Türkiye tarafından tanınıp sevildikten sonra bu şarkıya bir Film yapma fikri doğar. Her ne kadar filmin müzik direktörlüğünü Coşkun Sabah yapsa da filmin afişlerinde müzik direktörü olarak Coşkun Sabah'ın değil Bülent Ersoy'un adı geçer.