Coşkun Sabah Bülent Ersoy itirafıyla olay oldu! Hülya Avşar'ın 'ihanet'inin ardından Diva hakkında bomba sözler...
Coşkun Sabah, Bülent Ersoy itirafıyla olay oldu! Hülya Avşar itirafı ile günlerce konuşulan Coşkun Sabah bir kez daha bomba itiraflarda bulundu. Usta sanatçı Coşkun Sabah'ın hayatı kitap oldu. "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eserde, Bülent Ersoy'la ilgili çok konuşulacak bir iddiaya yer veren Coşkun Sabah gündeme bomba gibi düştü. Yıllar sonra Bülent Ersoy hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Coşkun Sabah, kitabında bakın neleri anlattı.
Coşun Sabah Bülent Ersoy itirafıyla olay oldu! Hülya Avşar'ın 'ihanet'inin ardından Diva hakkında bomba sözler...
Coşkun Sabah'ın hayatı kitap oldu. "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı eserde, Bülent Ersoy'la ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verildi. Kitaba göre Ersoy, 1980 yapımı "Beddua" filminin tüm müzikleri Sabah'a ait olmasına rağmen afişte "müzik direktörü" olarak kendi adını yazdırdı.
Didem Abidin ve Selahaddin Abidin'in kaleme aldığı, Mona Kitap'tan çıkan "Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar" adlı kitapta Bülent Ersoy'la ilgili şu ifadelere yer verildi:
"1980 yılında, yönetmenliğini Osman F. Seden ve Melih Gülgen'in üstlendiği, başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı 'Beddua' filminde müzik direktörü olarak karşımıza çıkar Coşkun Sabah.
Bülent Ersoy bu şarkıya albüm yaptıktan ve şarkı tüm Türkiye tarafından tanınıp sevildikten sonra bu şarkıya bir Film yapma fikri doğar. Her ne kadar filmin müzik direktörlüğünü Coşkun Sabah yapsa da filmin afişlerinde müzik direktörü olarak Coşkun Sabah'ın değil Bülent Ersoy'un adı geçer.