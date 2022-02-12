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Kıvanç Tatlıtuğ'un menemeni soğanlı mı soğansız mı? 'daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta'

Eşi Başak Dizer'le ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir süre önce mutfağa merak sardığını, strudel yaparken çektiği video ile duyurmuştu. Mutfakta işleri iyice ilerleten Kıvanç Tatlıtuğ bu kez menemen yaparken video paylaştı. Tatlıtuğ ayrıca menemen tercihiyle de 'menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur?' tartışmalarında tarafını da belli etti.

12.02.2022 15:38 - Son Güncelleme: 12.02.2022 15:38
Kıvanç Tatlıtuğ’un menemeni soğanlı mı soğansız mı? ’daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta’

Şimdilerde eşi Başak Dizer'in hamile olmasıyla babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un menemeni soğanlı mı soğansız mı? ’daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta’

Aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamamlayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla da hünerlerini sergilemeye başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un menemeni soğanlı mı soğansız mı? ’daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta’

KARAVANDA MENEMEN YAPTI

Geçtiğimiz hafta elmalı tatlı yaptığı bir videosunu paylaşan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un menemeni soğanlı mı soğansız mı? ’daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta’

Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu, menemen yaptığı videosunu "O bir klasik" notuyla paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un menemeni soğanlı mı soğansız mı? ’daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta’

Kısa sürede 300 binden fazla izlenen videosunda menemen yaparken soğan kullanan Tatlıtuğ, "Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" polemiğinde de tarafını belli etmiş oldu.

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