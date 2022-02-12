Kıvanç Tatlıtuğ'un menemeni soğanlı mı soğansız mı? 'daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun bu hayatta'
Eşi Başak Dizer'le ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir süre önce mutfağa merak sardığını, strudel yaparken çektiği video ile duyurmuştu. Mutfakta işleri iyice ilerleten Kıvanç Tatlıtuğ bu kez menemen yaparken video paylaştı. Tatlıtuğ ayrıca menemen tercihiyle de 'menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur?' tartışmalarında tarafını da belli etti.
12.02.2022 15:38
- Son Güncelleme: 12.02.2022 15:38
Şimdilerde eşi Başak Dizer'in hamile olmasıyla babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı.