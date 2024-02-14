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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ın Survivor’daki o sözlerine eriyip bitti! “Güzelin miyim gerçekten?”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, uzun bir süre önce Yiğit Poyraz'la aşk yaşamaya başlamıştı. Survivor All Star 2024'te yarışan Poyraz, kazandığı oyunlar sonrası sık sık sevgilisinin adını anarak dikkat çekti. Dokunulmaz ödülünü kazandıktan sonra da Erbil'e seslenmeyi ihmal etmeyen Yiğit Poyraz'a bu kez sevgilisinden yanıt geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 09:00 Güncelleme 14 Şubat 2024, 09:11
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ın Survivor’daki o sözlerine eriyip bitti! “Güzelin miyim gerçekten?” 1

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 28 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, bir süre önce 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ın Survivor’daki o sözlerine eriyip bitti! “Güzelin miyim gerçekten?” 2

Sevgili ile paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil, Poyraz'ın yarışmada kendisinden bahsettiği anlarla da sık sık gündem oldu.

▶️Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ı paylaştı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’ın Survivor’daki o sözlerine eriyip bitti! “Güzelin miyim gerçekten?” 3

Survivor All Star 2024'te yarışan Poyraz, kazandığı oyunlar sonrası sık sık sevgilisinin adını anarak dikkat çekti.

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