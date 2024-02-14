Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın sır gibi sakladığı çocukları koca delikanlı oldu! “Büyük oğlu babasının kopyası”

Kurtlar Vadisi Kaos'un bir dijital platformda yayınlanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Necati Şaşmaz'ın hayatı merak edildi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu hakkında araştırma tapanlar ise Şaşmaz'ın çocuklarını görünce şaşıp kaldı. 2012-2021 yılları asarında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalan ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü oğulları için "Koca delikanlı olmuşlar", "Büyük oğlu babasının kopyası" yorumları yapıldı. İşte Necati Şaşmaz'ın oğulları...