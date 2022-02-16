Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil mini deri elbiseyi giydi fizik neymiş gösterdi! Herkesin harcı değil! Yasmin Erbil...

"KIZIM DOZUNDA GİYİNİYOR"

Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in giyim tarzıyla alakalı yapılan olumsuz yorumlara, ''Yasmin'in canını bazen çok acıtıyorlar ama ben kendi tecrübelerimden ona örnek verdiğim için anlıyor. Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızımın son derece dozunda olduğunu düşünüyorum. Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin'e bu haberlerin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.'' yanıtını vermişti.