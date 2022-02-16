Bir dönem fırtınalar estiren Fidayda Hatice’ye bakın! 10 yaş küçük oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş paylaştı herkes onları konuştu
Bir dönem fırtınalar estiren Fidayda Hatice'ye bakın! 1999 yılında çıkardığı 'Fidayda' şarkısıyla hafızalara kazınan ve o dönem müzik piyasasını alt üst eden Hatice Çarpar, ilk ekran deneyimini ATV'de Çürük Elma programını sunarak yaşadı. Bir süredir ekranlardan uzak olan şarkıcı, 2019 yılında manken olarak katıldığı defilede kalçasını açarak günlerce tartışmaların odağında yer aldı. Hatice şimdi ise kendisinden 10 yaş küçük olan oyuncu sevgilisiyle gündeme geldi. Şarkıcı, sarmaş dolaş pozunu yayınladığı sevgilisini övmeye doyamadı. İşte Hatice'nin oyuncu sevgilisiyle yaptığı o paylaşımı...
16.02.2022 18:44
- Son Güncelleme: 16.02.2022 18:44
Sosyal medyayı aktif kullanan Hatice, oyuncu sevgilisiyle verdiği sarmaş dolaş pozu şu notla yayınladı: "Keşke sen gibi adamlar, fabrikalarda seri üretime geçip kadınlara sunulsaydı.