Sadakatsiz'in Haluk'u Burak Sergen'in kendisi gibi ünlü kardeşi bakın kim! Herkes onların kardeş olup olmadıklarını sorguluyor
Kanal D ekranlarının çarşamba akşamları yayınlanan fenomen dizisi Sadakatsiz'de Burak Sergen'in diziden ayrılması izleyiciyi derinden yaraladı. Her şey yeni bölümde belli olacak ama Haluk karakterine hayat veren Burak Sergen günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 61 yaşındaki oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği isim kardeşi. İşte başta Burak Sergen olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
16.02.2022 16:12
- Son Güncelleme: 16.02.2022 16:12
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Burak Sergen diziye veda ediyor. Sergen'in senaryo gereği Aras'la (Berkay Ateş) kavga edeceği öğrenildi. Öte yandan Burak Sergen'e diziden ayrılacağı ortaya çıkınca teklifler gelmeye başladı.
Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Burak Sergen'in kardeşi bakın kim. İşte başta Burak Sergen olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.