Yeşilçam oyuncularının gizli sesi Belkıs Özener bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Türkan Şoray ile arasındaki fark dikkat çekti
Yeşilçam oyuncularının gizli sesi Belkıs Özener bakın kaç yaşındaymış! Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde şarkıları onların yerine seslendiren Belkıs Özener, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması üzerine gündeme geldi. İnternet kullanıcıları ise ünlü sanatçının özel hayatını merak edip araştırmaya başlandı. Ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmayan sanatçının özellikle yaşı merak konusu oldu. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinekli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendiren Özener'in yaşını duyan ise şaştı kaldı. Belkıs Özener ile Türkan Şoray arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Belkıs Özener kaç yaşındaymış...
18.09.2021 22:31
- Son Güncelleme: 18.09.2021 22:31
100'ü Şoray'ın olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendiren Belkıs Özener, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması üzerine gündeme geldi.
İnternet kullanıcıları ise ünlü sanatçının özel hayatını merak edip araştırmaya başlandı. Ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmayan sanatçının özellikle yaşı merak konusu oldu.