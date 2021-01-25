Bugünkü
Takvim

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve sık sık da eleştiri alan Yasmin Erbil, Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarına, 'Yine yaptı yapacağını...' dedirtti. Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in 2. ve en küçük kızı... Magazin gündeminde adı sık sık anılan Yasmin Erbil kaç yaşında?

25.01.2021 18:44 - Son Güncelleme: 25.01.2021 19:26
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! Cesur paylaşımlar ile sık sık adından söz ettiren ve tepki alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşım ile dikkat çekti. Kırmızı elbiseli derin bacak dekolteli fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaşan Yasmin Erbil'in Instagram gönderisi sonrası yaşı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Peki, kırmızı minisi ile takipçilerine poz veren Yasmin Erbil'in yaşı kaç?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Instagram'dan birkaç ay önce "İyiyim çok şükür, dualarınız için sonsuz teşekkürler" paylaşımda bulunan Mehmet Ali Erbil, hayranlarını o dönem bir hayli üzdü. Kök hücre tedavisi için hastaneye yattığı dönemde Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, tatil fotoğrafları ile dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Tatil paylaşımlarının ardı arkası kesilmeyince, sosyal medyadan Erbil'in kızı Yasmin'e tepki yağdı. Babası hasta yatağındayken bikinili pozlar veren Yasmin Erbil'e, 'Baban hasta yatağındayken sen keyiftesin. Bu nasıl bir vicdan?' şeklinde tepki geldi.