Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! 'Yine yaptı yapacağını...'

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı! Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve sık sık da eleştiri alan Yasmin Erbil, Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Kırmızı mini elbisesi ile verdiği pozla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarına, 'Yine yaptı yapacağını...' dedirtti. Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in 2. ve en küçük kızı... Magazin gündeminde adı sık sık anılan Yasmin Erbil kaç yaşında?

25.01.2021 18:44 - Son Güncelleme: 25.01.2021 19:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





