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Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Son olarak Burcu Özberk, Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü aldı. Sosyal medyada 5 milyona yakında takipçisi olarak Burcu Özberk annesinin doğum gününü kutladı. Annesini görenler genç görüntüsüne şaştı kaldı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.07.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.07.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





