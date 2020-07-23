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Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Son olarak Burcu Özberk, Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü aldı. Sosyal medyada 5 milyona yakında takipçisi olarak Burcu Özberk annesinin doğum gününü kutladı. Annesini görenler genç görüntüsüne şaştı kaldı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.07.2020 12:10 - Son Güncelleme: 23.07.2020 12:10
Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Annesinin doğumgününü kutlayan Burcu Özberk, "Beraber büyüyeceğimiz nice nice yıllarımız olsun, ellerimiz sımsıkı kalsın, başım hep omzunda dursun. Yaş aldıkça sana benzedim, duygusal paylaşımlar yapıyorum bak. Seni seviyorum, iyi ki doğdun biriciğim" mesajıyla dikkat çekti.
Burcu Özberk'in annesi ise genç görünümüyle şaşırttı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...
Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

Dayısı ve anneannesi (Sağda)

Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...

AYCAN YANAÇ VE ANNESİ MELEK YANAÇ

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