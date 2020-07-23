Burcu Özberk'in güzelliği annesinden! Bu kare sosyal medyayı salladı... Afili Aşk ile Altın Kelebek alan Burcu Özberk...
Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Son olarak Burcu Özberk, Altın Kelebek'te 'En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncusu' ödülü aldı. Sosyal medyada 5 milyona yakında takipçisi olarak Burcu Özberk annesinin doğum gününü kutladı. Annesini görenler genç görüntüsüne şaştı kaldı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.
Annesinin doğumgününü kutlayan Burcu Özberk, "Beraber büyüyeceğimiz nice nice yıllarımız olsun, ellerimiz sımsıkı kalsın, başım hep omzunda dursun. Yaş aldıkça sana benzedim, duygusal paylaşımlar yapıyorum bak. Seni seviyorum, iyi ki doğdun biriciğim" mesajıyla dikkat çekti.
Burcu Özberk'in annesi ise genç görünümüyle şaşırttı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.