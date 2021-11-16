Masumlar Apartmanı'nın Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz güzelliğinin kaynağı belli oldu! Annesini gören inanamadı Birkan Sokullu’nun partneri...
Yahşi Cazibe dizisi ile asını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Merve karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine can veren oyuncu, şimdi ise Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu. Dizide Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakteriyle izleyici karşına çıkan Gürbüz'ün özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Gürbüz'ün annesini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği görenleri şoke ederken Sevim Hanım güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Aslıhan Gürbüz'ün güzeller güzeli annesi Sevim Hanım...
16.11.2021 19:22
- Son Güncelleme: 16.11.2021 19:22
Yahşi Cazibe dizisi ile asını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Gürbüz, Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı Merve karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Kumru karakterine can veren oyuncu, şimdi ise Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oldu.
Başrollerinde Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın yer aldığı dizide Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakteriyle izleyici karşına çıkan Gürbüz'ün özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.