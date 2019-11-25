Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...
Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 8 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Temmuz ayında taburcu olan Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in 37 haftalık hamile olan kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. İşte Mehmet Ali Erbil'İn kızı Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar...
"DİKKAT EDECEK GÜCÜ KENDİMDE BULAMADIM"
"Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş hamilelikte 20 kilo aldım, doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın."