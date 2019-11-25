Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

Bu zorlu süreçte hamile olan Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında yaptığı paylaşımda "Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum" diyerek duygularını anlattı.