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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 8 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Temmuz ayında taburcu olan Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in 37 haftalık hamile olan kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı. İşte Mehmet Ali Erbil'İn kızı Sezin Erbil'den duygulandıran satırlar...

25.11.2019 11:55 - Son Güncelleme: 25.11.2019 12:09
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

Evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden şovmen Mehmet Ali Erbil, 8 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı rahatsızlanan Erbil, geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

Bu zorlu süreçte hamile olan Sezin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında yaptığı paylaşımda "Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum" diyerek duygularını anlattı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

"BABAM GÜÇLÜ BUNU DA YENER"

Doğumunu babasının kaldığı hastanede yapacağını belirten Sezin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

"Çok şükür 37.haftaya girdim. Karnımda kızım var diye babama daha az ağlamaya çalışarak geçiyor günlerim. Hamdolsun babam çok güçlü bunu da yener diyorum. Allah izin verirse normal doğum için bekliyorum, kızımı sağlıkla kucağımıza almak en büyük dileğim."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den duygulandıran paylaşım: Karnımda kızım var diye babama...

"DİKKAT EDECEK GÜCÜ KENDİMDE BULAMADIM"

"Doğumum; babamın kaldığı hastanede olacak, kızımı dedesinin odasına götüreceğim inşallah. Hem küçükler büyüklere giderler öğrensin kızım. Çok soran olmuş hamilelikte 20 kilo aldım, doktorum biraz kızıyor ama dikkat edecek gücü kendimde bulamadım, siz beni örnek almayın."

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