Defne Samyeli Sadettin Saran'ın radarında! Canlı yayında olay iddia!
Sadettin Saran, çapkınlığın kitabını yazıyor! 2018 Temmuz'da Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le aşk yaşamaya başlayan işadamı, Aralık'ta Sırp güzelden ayrıldı. Bu süreçte 'aşksız' yapamayan Saran, Yeliz Şar'la birlikte oldu. Saran, Şar'ı terk edip Haziran'da Emina'ya döndü. Ancak bir kanalda yayınlanan magazin programında olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne Samyeli'nin Sadettin Saran'ın radarına takıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak asıl şoke eden olay, Sadettin Saran'ın Defne Samyeli'ye çok önceden ilgi duyduğu oldu. İşte detaylar...
Yıllar önce Hülya Avşar'la yaşadığı aşkla magazin gündemine yerleşen Sadettin Saran, karda yürüdü izini belli etmedi dedirmeye devam ediyor. Avşar Kızı'ndan ayrıldıktan sonra Emek Külür'le 2012'de evlenen ünlü işadamı, 2017'de boşandı. Sadettin Saran, 2018 Haziran'da ise kalbini Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini henüz bir ay önce bitirmiş olan Emina Jahovic'e kaptırdı. Ancak işadamı bugün bomba bir haberle gündeme geldi. Bir kanalda yayınlanan magazin programının iddiasına göre Sadettin Saran, Defne Samyeli'yi yakın merceğe aldı.
Eylem İpek Şafak, Saadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi. Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.