Defne Samyeli Sadettin Saran'ın radarında! Canlı yayında olay iddia!

Eylem İpek Şafak, Saadettin Saran'ın, Cem Yılmaz'la 1,5 yıllık ilişkisini bitiren Defne Samyeli ile ilgilendiğini iddia etti. Saran'ın, ünlü komedyenle aşk yaşamaya başlamadan önce Samyeli ile tanışmak istediğini; ancak ikilinin birlikteliği nedeniyle bu durumu rafa kaldırdığı da söylendi. Henüz aralarında bir şey yaşanmasa da Saadettin iş insanının, Defne Samyeli'ye özel bir ilgisi olduğu da iddialar arasındaydı.