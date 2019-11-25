Bir Zamanlar Çukurova'nın asi gelini Züleyha saçlarının rengini değiştirdi! İşte Hilal Altınbilek'in yeni imajı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren başarılı oyuncu Hilal Altınbilek saç rengini değiştirdi. Dizide Hünkar Yaman ile arasındaki dik durma savaşı ile asi gelin olan nitelendirilen Hilal Altınbilek'in yeni imajı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hayranları Hilal Altınbilek'in yeni saç rengini bir hayli beğendi. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sının yeni imajı...

25.11.2019 11:35 - Son Güncelleme: 25.11.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





