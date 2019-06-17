Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ve 7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağı zaman belli oldu. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, katıldığı bir programda uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi paylaştı. İşte herkesin merakla beklediği, "Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?" sorusunun cevabı...

17.06.2019 14:50 - Son Güncelleme: 17.06.2019 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





