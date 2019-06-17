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Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ve 7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağı zaman belli oldu. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, katıldığı bir programda uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi paylaştı. İşte herkesin merakla beklediği, "Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?" sorusunun cevabı...

17.06.2019 14:50 - Son Güncelleme: 17.06.2019 14:50
Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

Evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan ve sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu nükseden ve 7 aydır hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in taburcu olacağı zaman belli oldu.

Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ün yapan ses sanatçısı Onur Akay, katıldığı bir programda uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

MEHMET ALİ ERBİL NE ZAMAN HASTANEDEN ÇIKIYOR?

Akay: "Bugün iyi haber vereceğim. Mehmet Ali Erbil bu ay sonu taburcu oluyor ve taburcu olur olmaz sanatçı dostlarına yemek verecek." açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?

İŞTE MEHMET ALİ ERBİL'İN SON HALİ

"Benim güzel abim. Türkiye'nin starı Mehmet Ali Erbil'in doğum günümde bana pasta jesti ve doğum günü şarkısı. Yüreği kalbi güzel abim seni seviyorum halk seni çok özledi tüm dualarımız seninle."

Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu! Mehmet Ali Erbil ne zaman taburcu oluyor?
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