Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşte çok konuşulan sosyal medya paylaşımları!

Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, Alaçatı'da yaza merhaba dedi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin sezon finaline girmesiyle askere giden Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde kışladan çekilen görüntüleri ile çok konuşulmuştu. Akınözü'nün rol arkadaşı Ebru Şahin ise dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu Çeşme de aldı. Alaçatı'da sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu yaptığı tatilden bir kaç kareyi de Instagram'a yükledi. Hercai'nn güzeli Ebru Şahin'in paylaşımları ise binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin Instagram paylaşımları!