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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşte çok konuşulan sosyal medya paylaşımları!

Hercai dizisinde Reyyan Şadoğlu karakterine hayat veren Ebru Şahin, Alaçatı'da yaza merhaba dedi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin sezon finaline girmesiyle askere giden Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde kışladan çekilen görüntüleri ile çok konuşulmuştu. Akınözü'nün rol arkadaşı Ebru Şahin ise dizinin sezon finaline girmesiyle soluğu Çeşme de aldı. Alaçatı'da sezonun yorgunluğunu atan güzel oyuncu yaptığı tatilden bir kaç kareyi de Instagram'a yükledi. Hercai'nn güzeli Ebru Şahin'in paylaşımları ise binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin Instagram paylaşımları!

17.06.2019 17:45 - Son Güncelleme: 17.06.2019 17:57
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşt çok konuşulan sosyal medya paylşımları!

Ebru Şahin sezonu Alaçatı'da açtı. 'Hercai' dizisinde Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen güzel oyuncu yorgunluk attı. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in tatil pozları ksıa sürede binlerce beğeni ve yorumladı. İşte Sosyal medyada çok konuşulan paylaşımlar...

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE - TIKLA

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşt çok konuşulan sosyal medya paylşımları!

BERKAY ŞAHİN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşt çok konuşulan sosyal medya paylşımları!

MİNE TUGAY

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşt çok konuşulan sosyal medya paylşımları!

BAŞAK SAYAN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den yaza merhaba pozu! İşt çok konuşulan sosyal medya paylşımları!

BETGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

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