Mehmet Ali Erbil'in cinsellik açıklaması olay "20 yaşında bir kızla olabilirim hakkını da veririm" Skandal sözler "Azgın teke sendromu mu?"
Evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuşmuştu. Ancak ekranlardan uzun süredir elini eteğini çeken Erbil, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Erbil, o açıklamalarına bir yenisini daha ekledi ve sosyal medyada tefe kondu. Mehmet Ali Erbil'in cinsellik açıklaması olay yaratacak türden.
12.07.2023 07:24 - Son Güncelleme: 12.07.2023 07:24
Mehmet Ali Erbil'in cinsellik açıklaması sonrası sosyal medyada "Azgın teke sendromu mu bu?" yorumları çığ oldu yağdı. İşte haberin detayları...
Mehmet Ali Erbil, dört yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ve bu süreçte ekranlardan uzak olan Mehmet Ali Erbil, başarılı geçen tedavisinin ardından eski günlerine geri döndü.
SKANDAL SÖZLER
Önceki gün bir Youtube kanalına konuk olan Mehmet Ali Erbil öyle ifadeler kullandık ki sosyal medyada tefe kondu.