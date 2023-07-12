İnce İnce Yasemince’nin yıldızı Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in kızı çıka çıka bakın kim çıktı! Yalçın paylaştı görenler o isme inanamadı

Meslektaşı İlyas İlbey ile evli olan oyuncunun özellikle ailesi araştırıldı. Yalçın'ın kendisi gibi ünlü olan kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Sosyal medyayı sık kullanan Yasemin Yalçın bugün kızıyla yepyeni bir paylaşımda bulundu.