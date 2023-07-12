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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu

İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gökyıldız'a bu kez ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorumlar geldi. İşte haberin detayları.

12.07.2023 07:55 - Son Güncelleme: 12.07.2023 07:55
İbrahim Tatlıses’’ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız’a bir garip sözler Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla Son haliyle gündem olmuştu

Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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İbrahim Tatlıses’’ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız’a bir garip sözler Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla Son haliyle gündem olmuştu

Birçok dizide rol alan Gökyıldız, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı geçtiğimiz günlerde.

İbrahim Tatlıses’’ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız’a bir garip sözler Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla Son haliyle gündem olmuştu

Kimileri bu kıyafeet ve makyaj tercihini eleştirirken, kimileri de "Çok tatlısın maşallah" yorumu yapmıştı.

İbrahim Tatlıses’’ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız’a bir garip sözler Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla Son haliyle gündem olmuştu

İLGİNÇ YORUM

Gökyıldız'a bir yorum da, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten geldi.

İbrahim Tatlıses’’ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız’a bir garip sözler Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla Son haliyle gündem olmuştu

Tatlıses, Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" dedi ve şunları yazdı:

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