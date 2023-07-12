İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu
Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan ve ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Beren Gökyıldız, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti geçtiğimiz günlerde. Mezuniyet fotoğraflarını yayınlayan Gökyıldız'ın paylaşımlarına "Ne ara bu kadar büyüdün" yorumları yapılmış, kıyafet ve makyaj tercihi ise ağır bulunmuştu. Son haliyle şaşkına çeviren Beren Gökyıldız'a bu kez ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorumlar geldi. İşte haberin detayları.
12.07.2023 07:55 - Son Güncelleme: 12.07.2023 07:55
Henüz 5 yaşındayken kameralarla tanışan Beren Gökyıldız, küçük yaşına rağmen oldukça başarılı bir performans sergileyerek adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Tatlıses, Beren Gökyıldız'a "5/6 kilo vermesi gerek kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" dedi ve şunları yazdı: