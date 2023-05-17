Mahsun Kırmızıgül'ün Gülşah Saraçoğlu açıklaması olay! 'İşim olmaz' deyince ortalık karıştı! 'Kuliste dudak dudağa basıldılar'
Mahsun Kırmızıgül'ün Gülşah Saraçoğlu açıklaması olay! 'İşim olmaz' deyince ortalık karıştı! Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiadan rahatsız olan Mahsun Kırmızıgül'den açıklama gecikmezken, Gülşah Saraçoğlu'ndan gelen hamle olay oldu. Bir magazin programında ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün öpüşürken yakalandığı iddia edilmişti.
17.05.2023 09:41 - Son Güncelleme: 17.05.2023 10:49
KULİSTE DUDAK DUDAĞA BASILDILAR MI?
Mahsun Kırmızıgül'ün Gülşah Saraçoğlu açıklaması olay! 'İşim olmaz' deyince ortalık karıştı.
Geçtiğimiz yıllarda adı yasak aşk skandalına karışan Gülşah Saraçoğlu bu kez de Mahsun Kırmızıgül'le anıldı.
Bir magazin progamında Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül'ün öpüşürken ifşalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
2016 yılında evlenen Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay ihanet iddialarıyla gündeme gelmiş ve ardından ikili tek celsede boşanmıştı.