Mehmet Ali Erbil'in Belarus uçuşunun nedeni ortaya çıktı meğer kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi varmış! İşte Mali'nin yeni aşkı...
Mehmet Ali Erbil'in Belarus ziyaretinin nedeni ortaya çıktı meğer kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi varmış! Evinin banyosunda düşen ve kırılan kaburga kemiklerinden birinin akciğer zarına batması ile ölüm tehlikesi geçiren ünlü şovmen, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi ile 258 gün yoğun bakımda yatmıştı. Kötü günleri geride bırakan Erbil çapkınlık dönemine geri döndü. Son dönemde sık sık Belarus'a giden Mehmet Ali Erbil'in bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.
06.09.2021 11:04
- Son Güncelleme: 06.09.2021 11:06
Erbil, esprileriyle konuklarını güldürdü. Gecede Serkan Kaya da konser verdi. Erbil'le sahnede sohbet eden şarkıcı, ünlü komedyenin anlattıklarına dakikalarca kahkaha attı. Seyirciler, ünlü şovmene alkışlarıyla destek verdi.Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski sahne şovu performanslarından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.