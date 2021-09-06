Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın!
Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın, gören hayran kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt veren ve uzun bir süredir gündemden düşmeyen 'Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?' sorusunun yanıtını takipçileri ile paylaşan Çiğdem Batur, 15 yıl aradan sonra Kuaförüm Sensin programıyla ekranlara geri dönmüştü... İşte Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sının son hali...
06.09.2021 13:11
- Son Güncelleme: 06.09.2021 13:15
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada takipçilerinin osrularını yanıtlayan oyuncu, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" dedi. Çiğdem Batur, "Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü özlüyor musun?" sorusunu ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum. Özlem içinde keşke barındırır" şeklinde cevapladı.
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