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Haberler Magazin Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın!

Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın!

Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın, gören hayran kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Kurtlar Vadisi Kaos hakkında merak edilen sorulara sosyal medya üzerinden yanıt veren ve uzun bir süredir gündemden düşmeyen 'Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?' sorusunun yanıtını takipçileri ile paylaşan Çiğdem Batur, 15 yıl aradan sonra Kuaförüm Sensin programıyla ekranlara geri dönmüştü... İşte Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sının son hali...

06.09.2021 13:11 - Son Güncelleme: 06.09.2021 13:15
Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Necati Şaşmaz'ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sına bakın, güzelliği ile hayran bırakıyor. Kurtlar Vadisi açıklaması ile yeniden gündeme gelen Çiğdem Batur'un değişimini görenler şaşırıyor.

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Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada takipçilerinin osrularını yanıtlayan oyuncu, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" dedi. Çiğdem Batur, "Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü özlüyor musun?" sorusunu ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum. Özlem içinde keşke barındırır" şeklinde cevapladı.

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Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Fenomen dizinin hayranlarının, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.

Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Fenomen dizinin hayranlarının, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.

Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Aradan çok fazla zaman geçti, Çiğdem Batur hayli değişti. İşte başta Çiğdem Batur olmak üzere ünlü oyuncuların yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

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