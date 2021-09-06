Necati Şaşmaz’ın rol arkadaşı Çiğdem Batur ilk kez sessizliğini bozmuştu... Kurtlar Vadisi’nin ’Savcı Leyla’sına bakın!

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada takipçilerinin osrularını yanıtlayan oyuncu, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" dedi. Çiğdem Batur, "Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü özlüyor musun?" sorusunu ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum. Özlem içinde keşke barındırır" şeklinde cevapladı.

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