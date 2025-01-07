Mehmet Ali Erbil’in 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan dur durak bilmedi! Cinsel hayatlarını böyle anlattı

Sezin Erbil, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adlarında üç evladı olan Mehmet Ali Erbil, çalkantılı özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinde yer aldı. Ünlü şovmen, son dönemlerde ise kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı bir dargın bir barış aşkla sık sık adından söz ettirdi.

MALİ'YE SİTEM! Geçen günlerde Ceylan'dan açıklama geldi ve ikilinin aşkının bir kez daha bittiği öğrenildi. Ceylan, şu sözlerle ayrılığı duyurdu: "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum. Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım.

Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım"

"HER ŞEKİLDE TATMİN EDİYORDU" Mehmet Ali Erbil tarafından yıllardır evlilik vaadiyle oyalandığını söyleyen Gülseren Ceylan'dan yeni açıklamalar geldi.