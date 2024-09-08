Mehmet Ali Erbil'i çabuk unuttu! Gülseren Ceylan gecelerde bakın kiminle yakalandı! "Arkadaşım" dedi ama kimse inanmadı...

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Aynı evde yaşamaya başlayan çiftin nikah masasına oturması beklenirken ayrılığı Gülseren Ceylan sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bir kesim ikilinin tekrar barışacağını beklerken şoke eden bir gelişme yaşandı. Gülseren Ceylan, gece mekan çıkışı yanındaki bir erkekle magazin muhabirlerine yakalandı.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan aşkı bitti! Ayrılık sonrası Gülseren Ceylan, gece mekan çıkışı yanındaki bir erkekle magazin muhabirlerine yakalandı.
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan ayrıldı.
Bu ilişkiyi başta Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil karşı çıkmıştı. Ancak çiftin aynı evde yaşamasıyla nikah masasına oturacakları gün merak konusu olumştu.