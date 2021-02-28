Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba 'aldatma' itirafı: 'Eski eşlerimden birine çok fena yakalanmıştım'

İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. "İyilik yap denize at" demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum.