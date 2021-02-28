Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba 'aldatma' itirafı: 'Eski eşlerimden birine çok fena yakalanmıştım'
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen bomba 'aldatma' itirafı! İki yıl önce evinin banyosunda düşüp yaralandıktan sonra aylarca yoğun bakımda kalan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil sonrasında uzun bir tedavi sürecine girmişti. Kazanın ardından kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, son haliyle dikkat çekiyor. Zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşayan Erbil, "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum." diyerek son durumu hakkında bilgi verdi. Sağlık durumu ve özel hayatı hakkında merak edilenleri yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, "Bir kadın tarafından aldatıldığıma şahit olmadım ama olabilir, kimse kimsenin peşine dedektif takmadan emin olamaz ki. Bir de kadınlar şeytandır, ayakta uyuturlar seni." diyerek ihanet itirafında bulundu. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...
Başlarda hastane sürecinde vasiyet yazmayı düşündüm. Sonra bana bir psikolog tavsiye ettiler. O bana dedi ki "Ne kimseye bir şey ver, ne sat ne sav. Sen buradan sapasağlam çıkacaksın." Ondan sonra değişti fikrim. Zaten hepsinin hayatını garantilemişim, evlerini almışım. Fazlası zaten ekstra olacak. Benden sonra tufan! (Gülüyor)
İnsanın başına her şey gelebiliyor bu dünyada. Böyle bakıyorum. Sebat ediyorum, şükrediyorum. Bu hale gelmem bile bir mucize. "Sadece elimi oynatabileyim" diye dua ediyordum. Şimdi tek başıma ayağa kalkabiliyorum, dört beş adım atıyorum. Dualar çok önemli tabii. Çok sevgi ve dua biriktirmişiz. "İyilik yap denize at" demişler ya. O dualara çok teşekkür ediyorum.