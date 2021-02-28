Tuba Büyüküstün'ü tanıyabilene aşk olsun! Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ü daha önce hiç böyle görmediniz

Tuba Büyüküstün'ü tanıyabilene aşk olsun! Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ü daha önce hiç böyle görmediniz... Bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşen Tuba Büyüküstün herkesi şaşırttı. Makyaj ve özel kostümle, çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzetilen Tuba Büyüküstün'ü görenler ilk bakışta tanıyamadı.

28.02.2021 11:50 - Son Güncelleme: 28.02.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





