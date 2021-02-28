Tuba Büyüküstün'ü tanıyabilene aşk olsun! Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ü daha önce hiç böyle görmediniz
Tuba Büyüküstün'ü tanıyabilene aşk olsun! Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ü daha önce hiç böyle görmediniz... Bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn'e dönüşen Tuba Büyüküstün herkesi şaşırttı. Makyaj ve özel kostümle, çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp benzetilen Tuba Büyüküstün'ü görenler ilk bakışta tanıyamadı.
28.02.2021 11:50
- Son Güncelleme: 28.02.2021 12:01
Tuba Büyüküstün'ü tanıyabilene aşk olsun! Sefirin Kızı'nın Mavi'si Tuba Büyüküstün'ü daha önce hiç böyle görmediniz...Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün herkesi şoke etti.
Büyüküstün, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman'in düşmanı Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'e tıpatıp aynısı oldu.
Rol gereği Harley Quinn'e benzeyen Tuba Büyüküstün'ün kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte başta Tuba Büyüküstün'ün yaşı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...
HAKAN ALTUN
13 Ağustos 1972
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ
12 Temmuz 1976