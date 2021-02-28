Ebru Polat sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşınca olanlar oldu! Ortalık karıştı Ebru'dan yanıt gecikmedi
Ebru Polat sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşınca olanlar oldu! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ebru Polat talihsiz bir kaza geçirdi. "Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum" diyerek yere düştüğünü ve ayak bilek bağ dokusunun yırtıldığını belirten Ebru Polat, Instagram paylaşımıyla tepki çekti. Sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayağını öptüğü anları paylaşan 37 yaşındaki Polat, gelen tepkilere "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim" diyerek sert çıktı.
Ebru Polat sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşınca olanlar oldu! Evinde kaza geçiren ve ayak bilek bağı yırtılan Ebru Polat, hasta yatağındayken sevgilisi Tolgahan Yıldız, Polat'ın ayağına masaj yaptıktan sonra öpücük kondurdu. O anları yayınlayan Polat'ın paylaşımı ise sosyal medyada olay oldu.
Polat, geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşını soran muhabirlere, "Kendisi benim sevgilim, uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; en iyi sevgili, eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" cevabını vermiş, Tolgahan Yıldız ise "Ebru Hanım'a evlenme teklif ettiniz mi?" sorusuna, "Üç yıldır Ebru'ya evlenme teklif ediyorum, sonunda evleneceğiz galiba" demişti.