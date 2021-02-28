Ebru Polat sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşınca olanlar oldu! Ortalık karıştı Ebru'dan yanıt gecikmedi

Ebru Polat sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaşınca olanlar oldu! Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Ebru Polat talihsiz bir kaza geçirdi. "Doktorumun dediğine göre 3-4 hafta sıkıntı yaşarmışım. Bunu elimden geldiği kadar hızlandırmam gerekiyor. Bir haftaya çekmem lazım, çekerim diye düşünüyorum" diyerek yere düştüğünü ve ayak bilek bağ dokusunun yırtıldığını belirten Ebru Polat, Instagram paylaşımıyla tepki çekti. Sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayağını öptüğü anları paylaşan 37 yaşındaki Polat, gelen tepkilere "Bazen çok saçmalıyorsunuz. Birbirinizi sevin. Tolgahan hastalanırsa ben de onun ayağını öperim" diyerek sert çıktı.

28.02.2021 10:42 - Son Güncelleme: 28.02.2021 11:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





