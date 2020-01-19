Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Yaprak Özdemiroğlu, hayatımıza İlyas Salman ve Şener Şen'in tol aldığı Şekerpare dizisi ile girdi. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları... Yeşilçam'ı güzelliği ile kendisine hayran bırakan Yaprak Özdemiroğlu daha sonra beyazperdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'nun şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...

19.01.2020 07:43 - Son Güncelleme: 19.01.2020 07:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





