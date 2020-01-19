Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler gözlerine inanamadı! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi...

Müge Anlı'nın Atv dizisinde rol aldığını öğrenen Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri şoke oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan başarılı sunucunun 10 parmağında 10 marifet... 45 yaşındaki Müge Anlı'nın, bir zamanlar reytingleri alt üst eden Atv dizisinde rol aldığını gören hayranları büyük şaşkınlık yaşadı. Cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam eden Müge Anlı, özel hayatıyla gündem olmak istemese de hayranları onu araştırmaktan vazgeçmiyor. Müge Anlı'nın 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şoke oldu. İşte ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın rol aldığı dizi...

19.01.2020 10:53 - Son Güncelleme: 19.01.2020 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





