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Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görüyor. Sağlığı merak edilen Mehmet Ali Erbil'den haber var. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

22.08.2020 13:41 - Son Güncelleme: 22.08.2020 13:41
Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden bir yandan da kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den haber var.

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Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

"EVDE İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM"
Tedavi sürecenin çok iyi geçtiğini belirten 63 yaşındaki sanatçı, "Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

İŞTE SON HALİ

Instagram hesabından Erbil'in fotoğrafını paylaşan Ercan Avşar, "Dualarımız seninle. Bir an önce aramızda görmek istiyoruz, seni çok özledik " mesajını yazdı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 235 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil bir süredir evde tedavisine devam ediyordu.

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