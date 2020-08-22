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Mehmet Ali Erbil'den haber var! Mehmet Ali Erbil son haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Bir kaç kez ölümden dönen son olarak da, evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görüyor. Sağlığı merak edilen Mehmet Ali Erbil'den haber var. Zor bir süreçten geçen ünlü şovmenin son hali kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.

22.08.2020 13:41 - Son Güncelleme: 22.08.2020 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





