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Tuvana Türkay ve ablası Katre Bodrum'u yakıp geçtiler! Tuvana Türkay bir dönem adını duymak istediği kardeşiyle...

Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile Bodrum'da tatil yapıyor... Bir dönem aralarına kara kedi giren hatta birbirleri hakkında soru dahi sorulmasını istemiyen kardeşler buzları eritince Bodrum'u salladılar. Abla-kardeşin benzerliği ise sosyal medya gündeminde. 33 yaşındaki Katre Türkay, Tuvana Türkay ile Bodrum gecelerinden görüntüler paylaştı. Türkay kardeşlerin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

22.08.2020 13:07 - Son Güncelleme: 22.08.2020 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





