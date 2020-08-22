Tuvana Türkay ve ablası Katre Bodrum'u yakıp geçtiler! Tuvana Türkay bir dönem adını duymak istediği kardeşiyle...
Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile Bodrum'da tatil yapıyor... Bir dönem aralarına kara kedi giren hatta birbirleri hakkında soru dahi sorulmasını istemiyen kardeşler buzları eritince Bodrum'u salladılar. Abla-kardeşin benzerliği ise sosyal medya gündeminde. 33 yaşındaki Katre Türkay, Tuvana Türkay ile Bodrum gecelerinden görüntüler paylaştı. Türkay kardeşlerin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Bodrum tatillerinden bol bol fotoğraf paylaşan Katre Türkay bu kez kardeşiyle çıktıkları gece gezmesinden görüntü paylaştı. Abla kardeşin benzerliği ise konuşulan bir başka konu... İşte Tuvana Türkay ve ablasının tatil fotoğrafları başta olmak üzere, ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...