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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adeta ortalığı kasıp kavurdu. Dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzü olan oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları 'Hazırsanız başlıyorum' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları sosyal medyada bomba etkisi yaratırken paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

06.10.2021 23:52 - Son Güncelleme: 07.10.2021 00:49
Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzü olan oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları 'Hazırsanız başlıyorum' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Sosyal medya kullanıcıları, Sarıkaya'nın paylaşımına "Yandı buralar", "Bu nasıl bir güzellik ya", "Bu güzelliğe nasıl hazır olunabilir", "Müthiş" yorumları yapıldı.

Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu

Öte yandan Serenay Sarıkaya fit haliyle de takipçilerinden tam not aldı.

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