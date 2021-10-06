Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Derin göğüs dekolteli pozlarıyla ‘Hazırsanız başlıyorum’ dedi ortalığı kasıp kavurdu
Serenay Sarıkaya paylaştı yer yerinden oynadı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla adeta ortalığı kasıp kavurdu. Dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzü olan oyuncu, derin göğüs dekolteli üstüyle verdiği pozları 'Hazırsanız başlıyorum' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun iddialı pozları sosyal medyada bomba etkisi yaratırken paylaşım binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
06.10.2021 23:52
- Son Güncelleme: 07.10.2021 00:49
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.