Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan arasında geçtiğimiz aylarda sona eren evlilik, magazin gündemindeki yerini koruyor. 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer'deki evinde dünyaevine giren çiftin mutluluğu kısa sürmüş, ikili 25 Şubat 2026 tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda tek celsede boşanmıştı.
EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELDEN SARSILDI
Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" nedeniyle sona erdirilmesine hükmetmişti. Ayrılık sonrası taraflardan gelen açıklamalar uzun süre konuşulurken, Mehmet Ali Erbil bu kez katıldığı bir gala gecesinde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
"BİR DAHA DENEYECEĞİM"
Gazetecilerin eski evliliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Erbil, artık geçmişi konuşmak istemediklerini belirterek, "Biz artık birbirimiz hakkında konuşmuyoruz. İyi-kötü geldi geçti. Ben evliliği demek ki başaramıyorum, beceremiyorum. Beş kez denedim. Ama bir daha deneyeceğim" ifadelerini kullandı.
BEKARLIĞA ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR
Ünlü şovmen, esprili tavrını sürdürerek bekarlık hayatına yeniden alışmaya çalıştığını da söyledi. Erbil, "Bekarlığa alışmaya çalışıyorum. Hiç tatmadığım bir şey değil. En çok nafaka veren isimlerden miymişim? 30 senedir veriyorum. Daha ne vereyim?" diyerek salondakileri güldürdü.
"YÜZDE 99 HATALAR BENDEN KAYNAKLIYDI"
Boşanmanın ardından yaptığı ilk açıklamalarda da ilişkinin bitmesindeki hataların büyük kısmının kendisine ait olduğunu dile getiren Erbil, "Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı. Çapkınlık değil de erkek kimyası diyelim" sözleriyle dikkat çekmişti. Öte yandan ayrılık süreci boyunca taraflar arasında zaman zaman tansiyon yükselmişti.
EN ÇOK KÖPEKLERİNİ ÖZLEDİ
Mehmet Ali Erbil ise geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışında yaptığı açıklamada, ayrılık sonrası en çok köpeklerini özlediğini söylemişti. Ünlü şovmen, "Ayrılıklar ölümden sonraki en büyük travmaymış. Üç yılı aşkın birlikteydik. Saygı çerçevesinde ayrıldık" demişti.
DİKKAT ÇEKEN BOŞANMA PROTOKOLÜ
Boşanma sonrası ortaya çıkan protokol detayları da dikkat çekti. İddiaya göre Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği otomobil ile düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı. Tarafların mal varlığı konusunda birbirlerinden herhangi bir talepleri olmadığı öğrenildi.
ANLAŞMALI BOŞANMA
Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım da süreçle ilgili yaptığı açıklamada tarafların ortak maddeler üzerinde uzlaştığını belirterek, "Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca, sözleşmeye aykırı açıklamalar yapılması halinde hukuki yaptırımlar uygulanacağını söyledi.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU
Tüm yaşananların ardından Mehmet Ali Erbil'in evlilik için "Bir daha denerim" sözleri ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü şovmenin evliliğe dair yaptığı samimi açıklamalar, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?
Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957'de İstanbul'da doğan Türk şovmen, oyuncu ve sunucudur. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Erbil, özellikle "Çarkıfelek" programıyla televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca çok sayıda film, dizi ve eğlence programında yer alan ünlü isim, enerjik sunum tarzıyla hafızalara kazındı.
