Yıllardır güçlü sesi, duygusal şarkıları ve sahne performansıyla müzik dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Deniz Seki, bu kez bambaşka bir projeyle gündeme geldi. Kariyerinde ilk kez bir müzikalde rol alan ünlü sanatçı, hem heyecanını hem de yıllardır içinde taşıdığı bir hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu dile getirdi.
YENİDEN SAHNELERDE
Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri olan Suat Derviş imzalı "Fosforlu Cevriye", "Cevriye" adıyla yeniden sahneye taşınırken, projede Deniz Seki'ye Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru eşlik etti. Sahne deneyimine rağmen müzikal dünyasında kendisini "çömez" olarak gördüğünü söyledi.
ÇOCUKLUK HAYALİ
Seki, "Şahane bir müzikal sizi bekliyor. Onların yanında ben çömezim. Çocukluğumdan beri bir müzikalde oynamak hayalimdi" sözleriyle heyecanını anlattı. Ünlü sanatçının samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından da destek mesajları yağdı. Uzun yıllardır müzik kariyerinde önemli başarılara imza atan Deniz Seki'nin yeni deneyimi, sevenlerini şimdiden heyecanlandırdı.
"SADECE BİR PRÖMİYER DEĞİL"
Deniz Seki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu sözleri dile getirdi:
Cevriye Başlıyor dün ilk kez seyircisiyle buluştu. Benim için sadece bir prömiyer değil, yıllardır içimde taşıdığım çocukluk hayallerimden birinin sahneye dönüşmüş haliydi. İlk kez bir müzikal tiyatro oyununda olmak muhteşem ve tarif etmesi zor bir duygu. Salondaki alkışları, heyecanı, göz göze geldiğimiz o anları uzun süre unutmayacağım.
Cevriye Başlıyor dün ilk kez seyircisiyle buluştu. Benim için sadece bir prömiyer değil, yıllardır içimde taşıdığım çocukluk hayallerimden birinin sahneye dönüşmüş haliydi. İlk kez bir müzikal tiyatro oyununda olmak muhteşem ve tarif etmesi zor bir duygu. Salondaki alkışları, heyecanı, göz göze geldiğimiz o anları uzun süre unutmayacağım.
"BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"
Sözlerini sürdüren ünlü sanatçı, "Dün gece bizimle olan, enerjisini paylaşan tüm seyircimize yürekten teşekkür ederim. Bu yolculukta emeği olan; birlikte aynı heyecanı paylaştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yapımcımıza, sahne arkasında görünmeden koca bir dünyayı ayakta tutan tüm ekibe, kostümden ışığa, müzikten kulise kadar emek veren herkese sonsuz teşekkürler. Gerçekten büyük bir aile olduk." dedi.
DOYAMADIM ŞARKISININ HİKAYESİ
Öte yandan Deniz Seki'nin bir başka açıklaması da sevenlerini derinden etkiledi. Yıllardır aşk acısı şarkısı olarak bilinen "Doyamadım"ın gerçek hikayesini paylaşan sanatçı, parçanın aslında babasına duyduğu özlem ve pişmanlıktan doğduğunu söyledi.
BABASININ VEFATININ ARDINDAN GELEN YIKIM
Şarkının ardındaki bilinmeyenleri anlatan Deniz Seki, babasıyla bir dönem küstüklerini ve yaklaşık altı ay boyunca konuşmadıklarını ifade etti. O süreçte babasının nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen sanatçı, yaşadığı kırgınlığın ardından gelen ölüm haberiyle büyük bir yıkım yaşadığını anlattı.
YANLIŞLIĞI DÜZELTTİ
Deniz Seki, yaptığı açıklamada anne ve babaya küs kalmanın ne kadar ağır bir duygu olduğunu geç fark ettiğini dile getirirken, "Herkes bu şarkıyı sevgiliye yazdığımı sandı ama aslında babama yazdım" sözleriyle dinleyenleri duygulandırdı.
BAMBAŞKA BİR ANLAM KAZANDI
Sanatçının anlattıklarıyla birlikte "Doyamadım" şarkısı dinleyiciler için bambaşka bir anlam kazandı. Yıllardır romantik bir ayrılık şarkısı olarak hafızalara kazınan parça, aslında yarım kalmış bir baba-kız ilişkisinin, özlemin ve geç kalmış vedanın hikayesi olarak yeniden gündeme geldi.
ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİMİ
☸ 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Seki, ilkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise eğitimini yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamladı. Eğitim hayatının ardından TRT İstanbul Televizyonu'nun sunuculuk sınavlarına katılarak ekran kariyerine ilk adımını attı.
MÜZİK KARİYERİ
☸ Deniz Seki, müzik dünyasına 1990'lı yılların başında vokalistlik yaparak adım attı. Kenan Doğulu, İzel, Yaşar ve Zuhal Olcay gibi birçok ünlü isimle çalışan sanatçı, 1995 yılında kendi yazdığı "Bırakıp Gidersen" şarkısıyla "Pop Show 95" yarışmasını kazandı. İlk albümü "Hiç Kimse Değilim" ise 1997 yılında yayımlandı.
Mehmet Ali Erbil’den boşanma sonrası dikkat çeken sözler: “Bir daha deneyeceğim”