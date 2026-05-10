2022 yılında dünyaevine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı, son haftalarda evliliklerinde yaşandığı iddia edilen kriz nedeniyle magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmuştu. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan ihanet söylentileri ve çiftin sessizliği, ayrılık iddialarını daha da güçlendirmişti.
MAGAZİNE BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA
İkilinin evlilik yıl dönümlerini kutlamaması dikkat çekerken, Lara Paşalı'nın sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını kaldırması ve alyansını çıkarması gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm bu gelişmeler sonrası çiftin ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşadığı öne sürülmüştü.
"ZAMAN ZAMAN ZORLU DÖNEMLER YAŞANABİLİR"
Hakkındaki söylentilerin büyümesi üzerine Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı, 22 Nisan'da ortak bir açıklama yaparak ilişkilerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamıştı. Çift açıklamalarında, "Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BELİRTTİ
Açıklamanın devamında ise kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanmış, özel hayatlarına saygı gösterilmesi istenmişti. Çiftin bu açıklaması magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken, Lara Paşalı'nın kısa süre sonra düğün fotoğraflarını yeniden paylaşması ve alyansını gösterdiği kareyi yayımlaması dikkat çekmişti.
ROL ARKADAŞLARIYLA ALDATMA İDDİALARI
Öte yandan Selahattin Paşalı'nın, "Masumiyet Müzesi" projesindeki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ve "Kıskanmak" da birlikte rol aldığı Hafsanur Sancaktutan ile anılması da dedikoduları iyice alevlendirmişti. Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası gözler çiftin yapacağı yeni açıklamalara çevrilmişti.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Sessizliğini bu kez Anneler Günü paylaşımıyla bozan Selahattin Paşalı, sosyal medya hesabından eşi Lara Paşalı ile kızları Pera'nın birlikte yer aldığı samimi bir kare yayımladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına beyaz kalp emojisi ekledi.
EVLİLİK KRİZNİ ATLATTILAR MI?
Paşalı'nın paylaşımı, sosyal medya kullanıcıları tarafından "barış mesajı" olarak yorumlandı. Birçok takipçi, ünlü çiftin ilişkilerindeki krizi geride bıraktığını ve yeniden huzurlu bir döneme girdiklerini düşündüğünü belirtti.
ANNELER GÜNÜ'NDE AİLE PAYLAŞIMI
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Özellikle Anneler Günü'nde yapılan bu aile paylaşımı, çiftin yeniden bir araya geldiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
LARA PAŞALI KİMDİR?
Selahattin Paşalı, 2022 yılından bu yana asıl adı Dilara Tümer olan Lara Paşalı ile evlidir. Çiftin Pera adında bir kızları var. 1990 doğumlu Lara Paşalı, eğitimci kimliğinin yanı sıra sosyal medyada yaşam tarzı, güzellik ve aile temalı paylaşımlarıyla tanınan bir içerik üreticisidir.
