Mehmet Ali Erbil'den “Babalık etmedi” diyen kızı Yasmin Erbil’le yüzleşti! Gözyaşlarını tutamadı! “Babası bundan sonra kaç yaz görecek?”

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak" diyerek gündem olmuştu. Genç kız, daha sonraki açıklamasında da "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" sözlerine yer verdi. Baba-kız günler sonra kameralar önünde yüzleşti. "Babası bundan sonra kaç yaz görecek?" diyen Erbil, gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...
Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde konuk olduğu bir YouTube programında babasıyla ilgili çok konuşulan bir açıklamada bulundu.
Oya Çınar'ın programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu soruldu.
"Devam ediyor" diyen Erbil, şunları söyledi:
"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. (...) Çok fazla kadınların olması, etrafında genç kızlar olması halen beni yaralıyor aşabildiğimi söyleyemem"