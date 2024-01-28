Mehmet Ali Erbil'den “Babalık etmedi” diyen kızı Yasmin Erbil’le yüzleşti! Gözyaşlarını tutamadı! “Babası bundan sonra kaç yaz görecek?”

1 Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçen günlerde konuk olduğu bir YouTube programında babasıyla ilgili çok konuşulan bir açıklamada bulundu.

2 Oya Çınar'ın programına konuk olan Erbil'e "Mehmet Ali Erbil ile ilgili tonla fikir var... Özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa imtihanı devam ediyor mu?" sorusunu soruldu.