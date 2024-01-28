Ceylan’ın spor videosu sosyal medyaya damga vurdu! "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo" Daracık taytı ve ince beliyle...

Geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık tazelediği imajıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Ceylan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Spor yaptığı anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan Ceylan'ın yaptığı hareketler dikkat çekerken ince beli çok konuşuldu. İşte "Spor yaparken bile oynamadan duramayan Ceylo" diyen Ceylan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
İlk sahne deneyimini 7 yaşında babası ile Almanya'da düğün salonlarında yaşayan ve genç yaşta şöhreti yakalayan Ceylan, 'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyurdu.
Yıllarca hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiren Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşuldu.