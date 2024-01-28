Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz’e taktığı lakap ifşalandı! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Böyle kaydedilsem ayrılırdım”

Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz, son dönemlerde meslektaşı Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirdi. Yıldırım ile aşklarına doludizgin devam eden Deniz, son olarak sevgilisinin kendisini telefonuna kaydetme şekliyle gündeme geldi. Instagram'ın hikaye kısmındaki bir paylaşımda Yıldırım'ın sevgilisini telefonuna nasıl kaydettiği ortaya çıktı. İfşa olan iki sevgili, sosyal medyanın diline fena düştü.