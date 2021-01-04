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Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Banyoda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve ardından kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlatırken, hiç iyileşemeyeceğini düşündüğü karamsar günleriyle ilgili, 'Yürüyemeyeceksem fişimi çekin' sözleri ile sevenlerini üzmüştü. Önceki gün kendi başına yürüyebildiği bilgisi elde edilen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yayınladığı video ile herkesin yüzünü güldürürken, eski eşi Nergis Kumbasar'dan yorum gecikmedi. İşte yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in son hali ve eski eşinden gelen mesaj...

04.01.2021 14:50 - Son Güncelleme: 04.01.2021 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





