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Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Banyoda düşerek kaburga kemiklerini kıran ve ardından kaçış sendromu hastalığına yakalanan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlatırken, hiç iyileşemeyeceğini düşündüğü karamsar günleriyle ilgili, 'Yürüyemeyeceksem fişimi çekin' sözleri ile sevenlerini üzmüştü. Önceki gün kendi başına yürüyebildiği bilgisi elde edilen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından yayınladığı video ile herkesin yüzünü güldürürken, eski eşi Nergis Kumbasar'dan yorum gecikmedi. İşte yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Mehmet Ali Erbil'in son hali ve eski eşinden gelen mesaj...

04.01.2021 14:50 - Son Güncelleme: 04.01.2021 15:55
Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi... Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı.

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Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

Mehmet Ali Erbil, geçirdiği zor günleri anlatırken, başlarda hiç iyileşemeyeceğini düşündüğünü ve doktor kardeşine 'Eğer böyle yaşayacaksam benim fişimi çek' diyen Mehmet Ali Erbil, ayaklandı.

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

"İKİ YIL SONRA İLK TIRAŞIM"

63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü. Mehmet Ali Erbil'in paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, eski eşi Nergis Kumbasar'ın 'Maşallah sana' yorumu dikkat çekti.

Mehmet Ali Erbil'den 2 yıl sonra bir ilk! Evinin banyosundan paylaştı, eski eşinden yorum gecikmedi...

İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

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