Mehmet Ali Erbil’de itiraflar bitmiyor! Bakın ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile neden evlenmiş
Mehmet Ali Erbil'de itiraflar bitmiyor! Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve gördüğü tedavinin ardından zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda annesi ile ilgili itiraflarıyla yürek yakan Erbil, şimdi ise ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile ilgili konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Erbil'in, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile evlenmesinin nedeni ise izleyicileri şaşkına çevirdi. Mehmet Ali Erbil, ilk eşi Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bakın neden evlenmiş...
31.07.2021 17:35
- Son Güncelleme: 31.07.2021 17:35
Mehmet Ali Erbil, son dönemlerde özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmüyor. Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan Mehmet Ali Erbil, yine çok konuşulan açıklamalarda bulundu. İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamalarından satır başları...
Okul yıllarında tiyatroya başlayan ve Ankara'da sahne alan Mehmet Ali Erbil, daha sonra İstanbul'a gelerek 1980 Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturmuştu. İlk evliliğini 1980 Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile nikah masasına oturmuş yapan Erbil, o yılları şu sözlerle anlattı: