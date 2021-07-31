Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik tıpkı annesi! Güzellik anneden işte Burcu Biricik ve annesi Müberra Sırçacı
Kanal D ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Camdaki Kız çok sevildi. Tabi bunda daha önce Kırmızı Oda'da konuk oyuncu olarak yer alan ve çok sevilen Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun payı çok büyük. 31 yaşında başarılı oyuncu Burcu Biricik güzelliğiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Emre Yetkin'le mutlu bir evliliği olan Burcu Biricik hakkında şu sıralar hayli araştırma yapılıyor. Merak edilenler arasında en çok aranan annesi oldu. Anne-kı yan yana adeta abla-kardeş gibiler. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlülerin anneleri.
31.07.2021 16:56
- Son Güncelleme: 31.07.2021 17:39
Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır. Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.