Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bombaları peş peşe patlattı ünlü şovmen ve kızı Yasmin Erbil…
Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bombaları peş peşe patlattı… Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil yakında bir televizyon projesinin olacağını açıklamıştı. "Yakında bir televizyon projem olacak" ifadelerini kullanan Erbil'in ardından bir açıklama da yapımcı Polat Yağcı'dan geldi. Yağcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile bir program yapacağını duyurdu. İşte detaylar…
29.05.2021 19:53
- Son Güncelleme: 29.05.2021 19:53
Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı.
Zor günler geride bırakan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda ise "Yakında bir televizyon projem olacak" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Mehmet Ali Erbil'in ardından bir açıklama da yapımcı Polat Yağcı'dan geldi. Ünlü yapımcı, Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyurdu.
Yağcı, "Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" ifadelerini kullandı.