Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bombaları peş peşe patlattı ünlü şovmen ve kızı Yasmin Erbil…

Mehmet Ali Erbil yıllar sonra ekranlara dönüyor! Bombaları peş peşe patlattı… Bir süredir kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil yakında bir televizyon projesinin olacağını açıklamıştı. "Yakında bir televizyon projem olacak" ifadelerini kullanan Erbil'in ardından bir açıklama da yapımcı Polat Yağcı'dan geldi. Yağcı, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile bir program yapacağını duyurdu. İşte detaylar…

29.05.2021 19:53 - Son Güncelleme: 29.05.2021 19:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





