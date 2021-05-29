Bebek göründü! Bengü “Minik oğlum ve ben” dedi ayna karşısında verdiği pozu paylaştı yorum yağdı
Bebek göründü! Selim Selimoğlu ile üç yıl önce nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, geçtiğimiz bayram aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlayarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Bir erkek bebek beklediğini belirten ünlü şarkıcıdan yeni paylaşım geldi. Bengü, ayna karşısında beyaz elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozunu "Minik oğlum ve ben" notuyla yayınladı. Takipçileri, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte Bengü'nün o paylaşımı…
29.05.2021 19:25
- Son Güncelleme: 29.05.2021 19:25
Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, ilk bebekleri Zeynep'i ise 2019'da kucaklarına almıştı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz bayram Selim Selimoğlu ve kızı Zeynep ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu.
Güzel haberi verirken bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Bengü, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize"
Ünlü şarkıcı, şimdi ise beyaz elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Bengü, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımına "Minik oğlum ve ben; işte biz… 16. hafta" notunu ekledi.