Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in tepesi attı! Küstah yoruma sert çıktı takipçisine bakın nasıl karşılık verdi
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik küstah yoruma sert çıktı! Rol aldığı Camdaki Kız ve Fatma dizileriyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Burcu Biricik, bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Instagram sayfasında paylaşım yapan ünlü oyuncuya, takipçisi "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorumda bulundu. Biricik ise takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar…
29.05.2021 20:36
- Son Güncelleme: 29.05.2021 20:36
Hayat Şarkısı'nda can verdiği Hülya karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Burcu Biricik, Camdaki Kız ve Fatma dizilerinde sergilediği performansla ise büyük beğeni topladı.
Son dönemlerin en popüler isimleri arasında yer alan Biricik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Biricik, son olarak bir takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Instagram hesabında paylaşımda bulunan Biricik'e bir takipçisi "Yaşlanmış sanki bu" yorumunda bulundu.
Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Biricik ise "Ne üslupsuz ne manasız yorumdur be kardeşim!" şeklinde karşılık verdi.
Ünlü oyuncu ile takipçisinin arasında geçen bu diyalogun ardından Burcu Biricik'in yaşı merak konusu oldu. İşte başta Burcu Biricik olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…