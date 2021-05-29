Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’in tepesi attı! Küstah yoruma sert çıktı takipçisine bakın nasıl karşılık verdi

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik küstah yoruma sert çıktı! Rol aldığı Camdaki Kız ve Fatma dizileriyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Burcu Biricik, bir takipçisinin yorumuna kayıtsız kalmadı. Instagram sayfasında paylaşım yapan ünlü oyuncuya, takipçisi "Yaşlanmış sanki bu" şeklinde bir yorumda bulundu. Biricik ise takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte detaylar…

29.05.2021 20:36 - Son Güncelleme: 29.05.2021 20:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





