Mehmet Ali Erbil yeniden baba mı olacak? İmam nikahı itirafı sonrası Gülseren Ceylan'dan bomba itiraflar: İlk defa...

Mehmet Ali Erbil'in adı yine çok konuşulacak bir haberle gündemde! Ünlü şovmen, genç sevgilisi Gülseren Ceylan'la yaşadığı aşk sık sık magazin manşetlerini süslerken, çiftten son olarak bomba gibi bir açıklama geldi. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile çocuğunun olmasını istediğini söyleyerek "İlk defa bir erkekten çocuk hayalim oldu." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...