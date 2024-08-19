10 sananlar yanıldı! Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki yaş farkı şoke etti

Aralarındaki yaş farkını 10 sananlar bir daha düşünsün! Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki yaş farkı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Yıllardır ekranlarda parlayan ve birbirlerine olan sevgileriyle hayran bırakan çift, bu kez yaş farklarıyla gündeme geldi. Pek çok kişi, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasında sadece 10 yaş fark olduğunu sanıyordu ama gerçeği duyanlar şaşkına döndü.
Pek çok kişi, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasında sadece 10 yaş fark olduğunu sanıyordu ama gerçeği duyanlar şaşkına döndü!
İmaj değişikliği ile bir dönem Esra Erol'a benzetilen 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile gözlerden uzak yaşam sürmeye devam ediyor.
Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.