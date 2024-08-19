10 sananlar yanıldı! Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki yaş farkı şoke etti

Aralarındaki yaş farkını 10 sananlar bir daha düşünsün! Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasındaki yaş farkı, magazin dünyasında bomba etkisi yarattı. Yıllardır ekranlarda parlayan ve birbirlerine olan sevgileriyle hayran bırakan çift, bu kez yaş farklarıyla gündeme geldi. Pek çok kişi, Halit Ergenç ile Bergüzar Korel arasında sadece 10 yaş fark olduğunu sanıyordu ama gerçeği duyanlar şaşkına döndü.