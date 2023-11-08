Mehmet Ali Erbil trafik kazası geçirdi aracı darmaduman oldu! İşte Mali'nin sağlık durumu! Gülseren Ceylan ayrılığı sonrası...

Bir süredir 26 yaşındaki Gülseren Ceylan'la aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, sevgilisine doğum gününde evlilik teklifinde bulunmuş, çiftin arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Hatta Mehmet Ali Erbil'in çocukları Yasmin ile Ali Sadi'nin bu evliliğe onay vermediği gelen iddialar arasındaydı. Ancak Kasım ayında evlenmeleri beklenen çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası önceki gece ilk kez görüntülenen Erbil, verdiği röportajın ardından trafik kazası geçirdi. Kaza hakkında açıklamalarda bulunan Erbil "Fenerbahçe gol yiyince stadı terk ettim, önüme kamyonet çıktı. Verilmiş sadakamız varmış, ucuz atlattık" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy'deki bir balıkçıda sosyal medya fenomeni genç kızlarla yemek yedi. Çıkışta samimi açıklamalarda bulundular. Mehmet Ali Erbil evine dönerken trafik kazası geçirdi. İşte haberin detayları...
Son dönemde Gülseren Ceylan'la yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil önceki akşam yakın arkadaşı Serdar Ortaç'la birlikteydi.
Mekan çıkışında konuşan Serdar Ortaç, aşk sorularına "Benim için en önemlisi sağlık. Ben kadın düşünmüyorum. Evlilik çok güzel bir şey ama ben başaramam. Çocuk da olsa iyi olurdu ama" cevabını verdi.